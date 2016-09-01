台灣對多明尼加將加強貿易及投資

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中華民國駐多明尼加大使湯繼仁偕參事林燈慶當地時間8月29日拜會多國外銷推廣暨投資部，與新任部長莫里納（Luis Henry Molina）就加強雙方投資和貿易交流交換意見。

湯繼仁表示，多明尼加為加勒比海重要友邦，近年來經濟蓬勃發展，令人稱羨。同時簡報近年中華民國與多國雙邊進出口貿易及投資現況，並表示未來將續與外銷推廣暨投資部密切合作，增進雙邊之貿易與投資關係。

莫里納說明，他的部門主要業務為推展多國外貿及投資，中華民國政府或業者有任何相關業務需求，歡迎隨時與他們接洽。

他同時感謝中華民國政府多年來持續提供雙邊合作援助，特別是單一投資服務窗口(UVI)，協助對多國加工出口區或一般工業區之投資發展助益良多。

莫里納對台灣經建發展成果表示羨慕，盼日後能持續分享台商對外貿易及全球經營經驗，並協助多國培訓經貿菁英。雙方會談約1小時，氣氛愉快熱絡。1050901

(中央社)