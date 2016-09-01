亞青棒球賽沒收白布條 中市要棒協道歉

亞洲盃U18青棒錦標賽8月31日晚間賽事過程中，有球迷舉「台灣就是台灣」的白布條被工作人員搶走，台中市新聞局長卓冠廷1日說，棒協應對此進行處置、道歉及彌補。中央社記者郝雪卿攝 105年9月1日

亞洲盃U18青棒錦標賽昨晚賽事過程中，有球迷舉「台灣就是台灣」的白布條被工作人員搶走，台中市新聞局長卓冠廷今天說，棒協應對此進行處置、道歉及彌補。

亞洲盃U18青棒錦標賽正在台中洲際棒球場舉行，昨天中華隊出戰日本隊開賽前演奏國歌時，在本壘後方看台有大學生舉起「台灣就是台灣」的白布條，遭工作人員制止，還有一名工作人員搶走布條，隨後大學生被請出場由警方帶到派出所，大學生向律師鄭懿瀛求助後，將於下午前往台中地檢署遞狀提告。

昨晚在洲際棒球場被搶走旗幟的陳姓及黃姓學生上午帶著白布條表達爭取言論自由立場，並出示昨晚被工作人員撕毀的白布條，強調「台灣就是台灣」。

對於這起事件，卓冠廷上午代表市府發表聲明指出，市府理解棒協希望引用國際性賽事相關規定，但市府認為規定不應無限上綱，更不能因此造成人民權益傷害，在不干預賽事的前提下，應保障言論自由，這是台中市長林佳龍認為在台灣、尤其在台中最應珍惜的民主價值。

卓冠廷表示，市府已與棒協展開溝通，對於這次棒協扯下球迷旗幟，造成衝突，協協應該做處置、道歉及彌補，並加強職員教育訓練，避免再次發生類似情況。

在接下來的10多場賽事中，卓冠廷表示，市府將加強警力支援，確保球場安全和球迷權益。至於將於2019在台中舉辦的東亞青運，他說，市府的立場是一致的，只要不影響別人、互相尊重下，保障言論自由。1050901

(中央社)