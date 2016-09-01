9歲當娃娃兵 陳寶珠出新書

9歲就當「娃娃兵」的陳寶珠，早年是孫立人將軍的「幼年兵」成員，他將軍旅生涯及創作集結成書，在93軍人節前夕出版「今天真好」一書。中央社記者江俊亮攝 105年9月1日

9歲就當「娃娃兵」的陳寶珠，早年是孫立人將軍的「幼年兵」成員，他將軍旅生涯及創作集結成書，在93軍人節前夕出版「今天真好」一書。（陳寶珠提供）中央社記者江俊亮攝 105年9月1日

9歲就當「娃娃兵」的陳寶珠，早年是孫立人將軍的「幼年兵」成員，他花了1年多時間將軍旅生涯及創作集結成書，在九三軍人節前夕出版。

熱愛文藝創作的陳寶珠，是國立嘉義高工退休教官，他有個女性化的名字，卻有山東漢子的剛強，更有傳奇的一生，在九三軍人節前夕，出版「今天真好」一書。

民國28年出生的陳寶珠，祖籍山東聊城，在家排行老三，他說自己有個女性化名字，完全是北方人習俗，因為北方人認為子孫要有男有女，才是「全福人家」。

因此，家裡除了大哥有個「男性化」名字之外，二哥和他都取女性化的名字，二哥叫「寶玉」、他叫「寶珠」，原因也是父母希望招來妹妹。

民國33年，陳寶珠5歲，他的父親陳東海在江西抗戰陣亡，由於父親是國軍「修械所」所長（相當於「工兵營」營長），因此由母親帶著他們兄弟3人跟隨部隊遷徙。

陳寶珠說，民國38年大陸失守前，母親劉玉英帶著他們3兄弟從廣州撤退，準備到台灣；但在逃難的人潮中，他與母親、2個哥哥失散，被人群擠上了船。

當時未滿10歲的陳寶珠跟隨國軍來台，加入由孫立人將軍創辦的「幼年兵總隊」，當起了「娃娃兵」。他說，當時他還不是部隊裡年紀最小的兵，因為連上還有年僅7歲的娃娃兵。

民國42年，陳寶珠的連長在報紙上發現劉玉英登報尋人的消息，終於使得這對失散4年的母子重逢。

陳寶珠慶幸的說，當時他沒讀過什麼書，認識不了幾個大字，若不是連長看到報紙，他這輩子恐怕都找不到母兄。

與母親重逢時，陳寶珠已是軍人了，母親想帶他回家接受教育，但礙於部隊規定，無法如願。

無巧不巧，剛好那年「幼年兵總隊」解散，他被調到當時的政工幹校（國防大學政治作戰學院前身），在部隊裡隨營補習了7年多，取得同等學歷，考上陸軍官校。

陳寶珠的軍旅生涯表現傑出，當時的少將師長認為他是個可造之才，因此建議他改名，以免將來有機會升到將軍時，過不了「蔣總統」接見那一關；但是陳寶珠認為名字是爸媽取的，堅決不改。

陳寶珠後來轉任嘉義高工教官，在嘉工14年，以中校主任教官階級退休，軍旅生涯長達42年。

他說，在嘉工當教官時，由於自己的名字女性化，學生私下都叫他「寶珠阿姨」；有好幾次學校辦活動時，他都被分配到女性房間，讓他尷尬不已。

陳寶珠說，他查過資料，全台有300多名「陳寶珠」，但只有他一人是男性。

熱愛文藝創作的陳寶珠，會寫新詩、短篇小說，軍旅生涯中，曾多次投稿中央日報副刊並獲得刊出；在嘉工當教官時，更曾獲得全國教師徵文比賽冠軍，是位允文允武的教官。

已經是祖父級的陳寶珠，育有一子一女，他為了留下珍貴的幼年兵生活點滴，花費1年多時間，將過去發表在各報章雜誌的相關文章集結成「今天真好」一書。

陳寶珠說，這本書記載自他9歲開始，跟隨政府撤守來台，在船上與母親失散，從此展開一頁頁有淚水、有歡笑、有感傷、有豪邁的生命故事，希望能分送給各圖書館收藏。

他說，書中內容包括幼年兵時期、被迫改名換姓、軍中自學補習、考進陸軍官校34期，畢業後擔任步兵排長、東莒作戰官、士官隊長、連長、主任教官的過程。

陳寶珠表示，就讀陸軍官校時，雖然每天有「走不完的黃埔路、爬不完的含羞草」，嚴格的磨練讓大夥都累到不行，但他仍然硬打起精神，經常躲在棉被裡寫作。

在嚴格的訓練中，陳寶珠創作的一篇篇小說、散文、新詩等作品陸續出爐，刊登的報紙包括中央日報、青年戰士報、台灣新生報、中國時報、聯合報等。

陳寶珠表示，有鑑於近年來國軍被汙名化現象日益嚴重，因此在親友及陸官同學的鼓勵下，於九三軍人節前出版這本書，一則紀念自己的軍旅生涯，再則希望喚起國人對國軍的尊重。1050901

(中央社)