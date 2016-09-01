習近平何時退？港媒：可能延至2027
香港明報今天分析，中共總書記習近平可能未如外界所料在中共「20大（2022年）」時退休，大有延任至2027年的可能性。
明報的文章指出，中共「19大」將於明年秋天舉行，輿論目前已聚焦在他的接班人問題上。
但文章分析，即使如中共廣東省委書記胡春華及重慶市委書記孫政才這兩名「60後（1960年代出生）」在19大成為中共政治局常委，也不意味著兩人是習近平的接班人。
據分析，中共前兩位總書記江澤民和胡錦濤都做了兩任（10年），因此，外界一般認為習近平也只會做兩任，將於中共20大?任。
但文章認為，江澤民?任時是76歲，胡錦濤也有70歲，而到了2022年中共20大時，習近平還不到69歲。
報導表示，如果2022年並非習近平退休之年，他的接班人就不一定在明年19大產生。
文章並指出，依中共定下的目標，2021年中共建黨100年時，要實現社會全面小康，這對於中國大陸的發展十分關鍵。
因此，習近平到2027年75歲時才退休並不為過，而屆時他仍然比江澤民小1歲。再說，美國當前兩位總統候選人都是70歲左右。1050901
(中央社)
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