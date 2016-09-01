田弘茂掌海基 張志軍：關鍵是政治基礎

我要評比

針對前外交部長田弘茂將接任海峽交流基金會董事長，中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍今天說，問題的關鍵是兩岸兩會授權商談的政治基礎，「而不是人」。

張志軍是在參加第22屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」後接受媒體訪問時，作上述表示。1050901

(中央社)