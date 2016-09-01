外長率團赴聖多美 出席新總統就職典禮

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外交部長李大維8月31日啟程赴友邦聖多美普林西比，以總統特使身分出席新任總統卡瓦留就職典禮，展現強化友好邦誼決心，據了解，聖國總統公子還是「台灣女婿」，與台灣的關係可想而知。

外交部上午發布新聞稿，李大維以總統特使身分偕夫人率團在8月31日啟程，赴聖多美普林西比民主共和國，出席9月3日聖國新任總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）就職典禮。

特使團除恭賀卡瓦留就職，另將重申政府支持聖國民主發展，及與卡瓦留閣下共同強化台聖友好邦誼之決心。

聖國憲法法院年8月15日正式宣布執政黨「獨立民主行動黨（ADI）」支持候選人卡瓦留，以81.64%之得票率自第二輪選舉勝出，並依法宣布卡瓦留當選總統。這是聖國自1990年啟動民主進程以來，第6度舉行總統選舉，過程符合民主規範，獲得國際觀選團之普遍讚譽及肯定。

卡瓦留總統政治歷練豐富，歷任聖國總統府秘書長、聖國總理及國會議長等要職，並曾5度訪華，對中華民國政經發展情況有相當程度瞭解，為長期友人。

據外交官員透露，卡瓦留的公子及千金目前人在台灣分別攻讀博士及碩士，且公子還是「台灣女婿」，與台灣的關係可想而知。

中華民國與聖國1997年5月建交，雙邊合作計畫現階段以公衛醫療、電力供給及資訊通信為主軸。台聖雙邊合作關係友好密切，成果普獲聖國朝野及國際社會讚譽及肯定。1050901

(中央社)