輕颱南修生成 對台灣無影響

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中央氣象局今天表示，位於琉球海面的熱帶性低氣壓上午8時增強為今年第12號颱風「南修」（NAMTHEUN），南修往日本方向移動，對台灣沒有影響。

氣象局預報，南修位置距離花蓮東北東方約600公里，以時速19轉16公里往北北東移動。1050901

(中央社)