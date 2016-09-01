茲卡病毒 馬來西亞報首例

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馬來西亞今天證實境內出現首起茲卡病例，這名女患者8月19日曾赴新加坡3天。

路透社報導，馬來西亞衛生部長蘇巴馬廉（Subramaniam Sathasivam）表示，這名女子從新加坡返國後，出疹發燒1週不退，驗尿後出現茲卡陽性反應。

蘇巴馬廉表示，女子在新加坡的小孩也檢驗出茲卡陽性反應。（譯者：中央社蔡佳敏）1050901

(中央社)