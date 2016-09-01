G20歐習會 外交部成立專案小組
美國總統歐巴馬將與大陸國家主席習近平在杭州Ｇ20峰會期間舉行「歐習會」，預料過程中若談到台灣議題，歐巴馬將會重申美中三公報和台灣關係法的「一個中國政策」，我外交部今也指出，重申美對台政策，殊具意義，高度彰顯臺美關係之堅實友好，外交部表示感謝。
外交部表示，近年來台美互信堅強，溝通管道多元順暢，雙方持續在政治、經濟及安全等方面保持密切合作。我與美方已就此次「歐習會」進行密切聯繫，對於雙方討論的議題外交部均有所掌握。
外交部及駐美國代表處也已就此次美國總統歐巴馬訪「中」成立專案小組，外交部表示會持續與相關部會保持密切聯繫，隨時掌握最新資訊，並密切注意後續相關發展。
(中時)
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