G20歐習會若談台灣問題 美將重申臺灣關係法
美國總統歐巴馬即將於9月初赴中國大陸杭州參加20國集團峰會（G20），美方官員已證實「歐習會」屆時將談及兩岸關係，外交部上午表示，我與美方前已就此次「歐習會」進行密切聯繫，對於雙方討論的議題外交部均有所掌握；同時，已就此次美國總統歐巴馬訪「中」成立專案小組。
外交部指出，近年來台美互信堅強，溝通管道多元順暢，雙方持續在政治、經濟及安全等方面保持密切合作；我與美方前已就此次「歐習會」進行密切聯繫，對於雙方討論的議題外交部均有所掌握。
美國白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）及國務院亞太助卿羅素（Daniel Russell）8月30日在美國務院外籍記者中心，就有關G20的簡報會回應媒體詢問時表示，倘陸方提及台灣議題，歐巴馬總統將重申美方一貫政策及「臺灣關係法」，並強調美方將鼓勵並促進兩岸關係穩健發展及支持我拓展國際空間之立場。
外交部表示，美行政部門資深官員於歐巴馬總統出訪前，特重申美對臺政策，殊具意義，高度彰顯臺美關係之堅實友好，外交部對此表示感謝。
外交部強調，外交部及駐美國代表處已就此次美國總統歐巴馬訪「中」成立專案小組，持續與相關部會保持密切聯繫，隨時掌握最新資訊，並密切注意後續相關發展。
(旺報)
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