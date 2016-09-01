幼幼台哥哥無奈訴苦 驚爆幼教節目「潛規則」

幼幼台哥哥驚爆幼教節目「潛規則」。（圖／取材自陳恩奕臉書）

幼幼台節目深受小朋友喜愛，裡頭的哥哥姐姐們也成為爭相模仿的對象，像是愷樂、米可白等藝人都是從中出道，不過在光鮮亮麗外表下，卻有名「功夫哥哥」自曝入行後規則侷限多，大爆幼幼台「潛規則」。

「功夫哥哥」陳恩奕先在臉書表明身分，並表示幼兒頻道因為需要帶給兒童正面形象，因此所有哥哥姐姐們都嚴禁刺青、喝酒小酌、玩撲克牌等行為，甚至連正常生理現象「長腿毛」都是不容許存在的，對此他感嘆「我刺青，但我不是學壞，而是做我自己」，畢竟刺青對他而言是紀念，因此沒必要為了別人價值觀影響自己。

陳恩奕寫道曾有人表示維持良好形象，是要負責傳達給孩童正確觀念，但他駁斥「陪伴他們時光，僅僅在電視上的時間」，家人才是直接影響小朋友成長重要因素，因此家中小孩若表示不如預期，父母不應該將責任將推向節目主持人，而是須從旁教導如何包容相異的價值觀，對於他直白的發言，也讓網友紛紛留言力挺，不過也有人開玩笑表示這麼老實，小心被封殺。

(中時電子報)