墾丁水世界推抓寶可享門票6折優惠

墾丁福華水世界室內飆水樂園特別推出「抓寶可夢趣玩水」的優惠活動。(圖／墾丁福華渡假飯店提供)

寶可夢火紅的程度也讓近日來墾丁觀光的旅客不忘抓寶。墾丁福華水世界室內飆水樂園特別推出「抓寶可夢趣玩水」的優惠活動，讓旅客抓寶之餘也能輕鬆享受飆水樂趣。另外，墾丁福華渡假飯店大廳也有兩個補給站，讓玩家能充分享受遊戲的樂趣。

水世界「抓寶可夢趣玩水」優惠活動，只要玩家憑寶貝圖鑑中有6隻神奇寶貝即可享平日原價6折優惠，到水世界玩水只要300元。此外，水世界門口也設有PK道館，讓玩家在玩水前可以先練功較勁。優惠活動至10月31日止。

(工商)