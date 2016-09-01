侯佩岑、陳美鳳代言出包 食品廣告太誇大遭罰

食藥署今公布最新違規產品名單，藝人侯佩岑代言的「挺立鈣強化錠」涉及誇大不實遭開罰。（倪浩倫攝）

食藥署公布中秋送禮食品違規廣告。（倪浩倫攝）

食品廣告違規遭罰，當中驚見藝人代言產品！衛福部食藥署今公布最新違規廣告監看結果，藝人侯佩岑代言的鈣質產品「挺立鈣強化錠」、演員陳美鳳代言的葉黃素產品「國安葉黃素口含錠」紛紛上榜，違規產品均依《食安法》第28條開罰4~400萬元。食藥署提醒，食品僅具提供熱量和營養素的功能，民眾勿輕信誇大不實的違規廣告。

食藥署今公布今年1~8月的違規產品廣告裁罰，中央和地方衛生機關共開出1094件裁處書，罰鍰金額約7592萬元，金額較去年同期的6691萬元、上升12％。食藥署企科組代理組長遲蘭慧指出，現代人養生觀念盛，很多人的中秋伴手禮，會從以往的月餅禮盒、改為挑選保健食品，但很多食品的廣告內容卻過於誇大、甚至違規影射具療效功能。

遲蘭慧表示，觀察較熱門的中秋送禮食品違規廣告，發現「鈣質」、「酵素」、「葉黃素」、「葡萄糖胺」、「燕窩」及「綜合穀粉」等6項保健食品最常違規；其中藝人侯佩岑代言的鈣質產品「挺立鈣強化錠」，因影射吃了該產品後，可以快速補充鈣質，涉及誇大不實、且件數達2件，遭開罰12萬元；演員陳美鳳代言的葉黃素產品「國安葉黃素口含錠」，廣告內容透露服用該產品後，能有效改善近視，但近視並非靠服用葉黃素能改善，同樣遭認定誇大不實而遭罰4萬元。

另外4項熱門中秋產品的違規廣告中，另有「日本原裝大和梅精酵素」，因影射服用後可防癌，已遭衛生單位約談；「宏醫超級有酵葡萄糖胺3倍力組」則宣稱吃了5天就有效，涉及違反「宣稱有療效」、且違規件數達18件而遭開罰24萬元；「華佗現燉3A即時燕盞冬季補養組」，則過於誇大燕窩的美白效果，遭開罰4萬元；「健康首選-純欣生技明日葉五行精力湯」則同樣影射「服用後可防癌」，遭開罰4萬元。食藥署指出，以上開罰對象皆是委刊者。

食藥署企科組科長黃維生提醒，食品僅具提供熱量和營養素的功能，民眾若身體有異，應主動前往醫療院所接受檢查、治療，勿因輕信誇大不實、宣稱有療效食品廣告，導致延誤治療。

(中時)