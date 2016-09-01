故宮開放拍照攝影 民眾搶拍國寶

許多參觀民眾都把握機會，拿著手中的攝影器材，拍下難得一見的珍貴文物。（王爵暐攝）

許多參觀民眾都把握機會，拿著手中的攝影器材，拍下難得一見的珍貴文物。（王爵暐攝）

許多參觀民眾都把握機會，拿著手中的攝影器材，拍下難得一見的珍貴文物。（王爵暐攝）

國立故宮博物院自9月1日起，至12月1日止，於南北兩院展場內試辦有條件開放拍照、攝影，除了未開放的文物將特別註明外，場內也禁止拍攝團體照，禁用閃光燈、腳架及自拍器等輔助器材。

在開放的第一天，許多參觀民眾都把握機會，拿著手中的攝影器材，拍下難得一見的珍貴文物。

(中時)