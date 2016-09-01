故宮試辦展內攝影 民眾樂見拍國寶
國立故宮博物院今天起至12月1日試辦展場內以條件開放拍照、攝影，一名徐姓民眾先前在媒體得知消息，今天特別到故宮拍攝喜愛的文物，他認為開放攝影的政策良好。
故宮今天起至12月1日試辦展場內有條件拍照、攝影，但館內禁止拍攝團體照，也禁止使用閃光燈、補光器材、腳架、自拍器等輔助器材。
故宮副院長何傳馨今天表示，12月1日後會依照這段期間開放攝影是否有造成民眾困擾，再決定是否會將這項政策延續。
今天上午一名徐姓民眾因為開放展內攝影而特別到故宮參觀，他拿著手機拍攝「毛公鼎」，他表示，過去平均一年會到故宮一次，覺得故宮開放展內攝影的政策良好，也吸引民眾造訪。
一名日本觀光客西川和希也拿著手機拍攝文物，他認為，「可以拍照很好」，也可以把在台灣的回憶帶回日本。
不過開放攝影的第一天，還是有部分民眾誤用閃光燈，展場人員也立即阻止，說明「可以拍照但不可以用閃光燈」；但展場內原先禁止開放攝影的標誌仍在，故宮表示，陸續會再把禁止攝影的標示遮住。
不過現場詢問許多團體觀光客，並不知道故宮已經開放展內有限度攝影的政策，許多散客也不知情，是看到有民眾拿起手機拍照才跟著拍攝。1050901
(中央社)
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