歐德家具深圳π mall開業 主打七成訂金全屋定制
歐德傢俱集團上月下旬在深圳中洲π mall盛大開業，主打七成訂金全屋定制。在中國，全屋定制儼然成為裝修新勢力，歐德家具除了提供免費預約到家量尺，另一個讓中國消費者稱道的是：開中國全屋定制業界風氣之先，推出若確認購買傢俱，先收取「七成訂金」，「三成尾款」待完工後再付清，與中國全屋定制要付清全額款項才出貨施工，實為一大優勢。
歐德董事長陳國都表示，歐德家具全屋定制，提供中國消費者五大優勢：1.免費上門量尺、2.免費出3D家具效果圖、3.免費上門安裝、4.三成尾款･完工再付、5.六年保休･終生維護；開業期間「多重限量好禮」邀民眾體驗台灣好物：9/4前每日前10名來店參觀並完成微信關注，贈送台灣阿里山茶葉好禮、9/4前預約量尺，贈送限量50份台灣名產鳳梨酥、9/30前完成簽約，贈台灣珍木-檜木蘋果1個，並立享櫃類商品滿萬抵千的額外優惠。
(中時)
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