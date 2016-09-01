局處若包庇稽查 柯文哲：逮到就抄家滅族

台北市長柯文哲昨天主持公安督導會報時，不解有些一般檢查合格，聯合稽查卻出包的狀況，還說被逮到應抄家滅族。他今天被問及此事時表示，應建立信用制度，每個人為自己的行為負責，如果工程被抓到偷工減料，就真的要抄家滅族。

柯文哲上午出席「台北市致力城市創新，協助青創者發現藍海」記者會後，被問到昨天在公安督導會報的發言。他說，以前每次遇食安問題，就增加食安稽查人員；工程怕偷工減料，就增加監工人員，他反對這種概念，如果像台北市工程這麼多，每個工程要派人從頭到尾監工，事情做不完，他還是主張採用「信用」。

他說，工程部分，相信不會有人偷工減料，也會按圖施工，因此若抓到，就真的要抄家滅族，讓每個人為自己的行為負責，否則政府人力耗在這種無意義的監察。

他說，應慢慢建立信用，把信用列為重要因素，不是查過一次後還要再查一次，「開什麼玩笑，政府都不用做事」，不過如果各局處審查合格，突然被抽查卻是不正常，不可以這樣。

(中時)