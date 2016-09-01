對抗小黑蚊 「小花蔓澤蘭」成除蚊利器

小花蔓澤蘭防蚊醋液毒性低，噴灑於人體可有效防治小黑蚊。（洪安怡攝）

小花蔓澤蘭為世界百大外來入侵種，林務局為加強防治，開發再利用技術，將「綠癌」製造成防治小黑蚊的醋液，也將9月3日訂為防治日，在全台8縣市同時舉辦除蔓活動，期望今年能達成剷除780公頃小花蔓澤蘭的目標。

小花蔓澤蘭原生地為南美洲，喜愛強光，30度左右的高溫環境，由於繁殖力強，會攀爬纏繞在樹上，致使樹木無法行光合作用而死亡，過去在台灣多分布於中南部，但由於暖化影響，近期也開始往北部入侵。

林務局防治小花蔓澤蘭10多年來，耗費數億元，將其面積從5萬多公頃降至去年8767公頃，但每清除1公頃就長回0.6公頃的驚人繁殖力，始終無法完全消滅。故林務局與中興大學合作，花了5年時間，終於順利開發出小花蔓澤蘭防蚊醋液。

實驗發現，比起市面上對小黑蚊普遍防治60分鐘的效用，小花蔓澤蘭醋液可達到99分鐘的防治效果，且該醋液也可用於消滅苔癬，杜絕食小黑蚊物來源，該產品也將於9月29日至10月1日，在「2016年台北國際發明暨技術交易展」中展出，期望吸引廠商技轉。

林務局造林生產組組長李允中表示，去年除蔓面積達到1144公頃，收購392公噸，9月3日將在宜蘭、苗栗、台中、彰化、台南、屏東、台東、花蓮等地同時舉辦除蔓活動，預計會有1600名民眾參與，剷除面積3.6公頃，期望達到今年剷除780公噸、336公頃的目標。

(中時)