MLB》獨盟蹲4年 老菜鳥29歲生日敲兩轟

洛磯29歲老菜鳥卡杜羅在生日當天敲出生涯首轟。（美聯社）

曾在獨立聯盟沉潛4年，老菜鳥卡杜羅上周末終於獲得洛磯隊青睞，一圓站上大聯盟的夢想後，他也在自己29歲生日這天擦亮名號。洛磯今與道奇進行雙重賽，卡杜羅首戰代打敲出大聯盟生涯首轟，次役先發又敲出「滿貫紅不讓」。

「敲出生涯首轟的感覺很特別，」卡杜羅在雙重賽中間受訪時表示，「我從小就一直想像這些情境，9局下，滿壘滿球數，我可是一直想像自己的首轟是再見紅不讓呢！」

卡杜羅敲出全壘打後，回到休息室接受隊友祝賀。（美聯社）

卡杜羅的大聯盟之路走得崎嶇，他在佛羅里達州大頂著全美大學明星隊的光環畢業，在2010年新人選秀第24輪被響尾蛇挑走，但待了兩年小聯盟就被釋出。接著他在獨立聯盟待過4支球隊，今年1月終於獲得洛磯邀請參加春訓。

「我無法用言語形容今年所獲得的所有恩賜，」卡杜羅說：「有機會參加春訓並成功留在球隊當中，打出一個好的球季，接著我上到大聯盟還幫助球隊獲勝，對於這一切的恩典，我只能夠感謝上帝。」

卡杜羅在洛磯3A表現出色，出賽115場打擊率3成08，敲出17轟，於上周六被拉上大聯盟，他在前天敲出生涯首安，今天又送給自己最棒的29歲生日禮物。

卡杜羅在雙重賽次役敲出滿貫紅不讓，跑壘時雙手指天感謝上帝。（美聯社）

「我不知道球怎麼飛出去的，」卡杜羅說：「我只知道打得很紮實，本來以為會打到牆彈回來，所以我想要衝個三壘打，幸運的是球飛過了全壘打牆，感覺太棒了！」

也許是美夢成真感覺太不真切了，卡杜羅這棒可不是剛過牆而已，而是飛行距離達445呎，洛磯本季揮出第4遠的全壘打。

能在生日當天的雙重賽都敲出全壘打，卡杜羅成為1913年以來的第4人。至於從2000年以來，僅有5人能在生日當天敲出生涯首轟，若是頭兩轟都在生日當天達成，則僅有卡杜羅和2006年小熊外野手帕岡，不同的是帕岡是單場雙響炮。

「這整個故事是非常、非常特別的，」洛磯教頭懷斯說：「他是個好小子！能生日這天代打敲出全壘打，我告訴他說：『這一周是屬於你的！』」

(中時電子報)