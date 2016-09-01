王建民列傷兵 經紀公司：不嚴重
美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊的台灣投手王建民進入15天傷兵名單，經紀公司表示，王建民昨天熱身時感覺「肩膀有些怪怪的」，今天接受詳細檢查，「幸好並不嚴重」。
王建民在台灣時間8月31日出賽，對紐約洋基中繼2局被敲1安打、無失分，今天賽前皇家隊在官網宣布，王建民因為右肱二頭肌肌腱炎，放進15天傷兵名單。
王建民的經紀公司在臉書貼文，「昨天第6局投完，建民在熱身準備第7局投球時，就感覺到肩膀有些怪怪」。
「完成第7局的任務後，隨即退場接受治療，今天在球隊的安排下做詳細檢查，幸好並不嚴重，球隊隨後決定將他放入15天傷兵名單」。
這則貼文的尾聲說，「王董帶給我們一個驚喜的2016年球季，相信他很快就會回到大聯盟戰場，建民加油！我們都期待看到你繼續拚戰季後賽」。
今年開季，36歲的王建民以後援投手的角色，進入皇家隊25人名單，從4月到8月間，每月固定出賽6到10場，累計出賽38場投53.1局，戰績6勝0敗、防禦率4.22。
王建民8月狀況不錯，最近5場共投11局、責失2分，前一場比賽對洋基投2局只被敲1安打、無失分，但隔天傳出受傷消息。1050901
(中央社)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。