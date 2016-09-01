王建民列傷兵 經紀公司：不嚴重

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美國職棒大聯盟堪薩斯皇家隊的台灣投手王建民進入15天傷兵名單，經紀公司表示，王建民昨天熱身時感覺「肩膀有些怪怪的」，今天接受詳細檢查，「幸好並不嚴重」。

王建民在台灣時間8月31日出賽，對紐約洋基中繼2局被敲1安打、無失分，今天賽前皇家隊在官網宣布，王建民因為右肱二頭肌肌腱炎，放進15天傷兵名單。

王建民的經紀公司在臉書貼文，「昨天第6局投完，建民在熱身準備第7局投球時，就感覺到肩膀有些怪怪」。

「完成第7局的任務後，隨即退場接受治療，今天在球隊的安排下做詳細檢查，幸好並不嚴重，球隊隨後決定將他放入15天傷兵名單」。

這則貼文的尾聲說，「王董帶給我們一個驚喜的2016年球季，相信他很快就會回到大聯盟戰場，建民加油！我們都期待看到你繼續拚戰季後賽」。

今年開季，36歲的王建民以後援投手的角色，進入皇家隊25人名單，從4月到8月間，每月固定出賽6到10場，累計出賽38場投53.1局，戰績6勝0敗、防禦率4.22。

王建民8月狀況不錯，最近5場共投11局、責失2分，前一場比賽對洋基投2局只被敲1安打、無失分，但隔天傳出受傷消息。1050901

(中央社)