國道連假夜間收費 民意能接受再實施

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交通部今天公布中秋節連續假期，國道夜間免收費。交通部次長王國材表示，未來連假原則上國道夜間不收費，等民意能接受後再實施夜間收費。

交通部上午舉行中秋節連續假期疏運措施，外界關心的國道夜間是否收費問題，交部決定順應民意，15日至18日，前一晚深夜11時至當天清晨6時，全線免收費。

交通部次長王國材坦承，端午節連假實施的國道夜間維持收費，主要是基於安全考量，委託學術單位的研究，也發現夜間駕駛風險較高，且連假夜間收費分散車流無關，建議應收費，但3次民調結果希望免費民眾的比例仍較高。

王國材說，端午節國道夜間收費的做法，未掌握民意，今後連假原則上國夜間不收費，但交通部會持續與民眾溝通夜間行車的安全性，並設法改善行車風險。

王國材表示，因民眾的心裡感受很多樣，在未獲民意支持前，連假國道夜間仍不收費。1050901

(中央社)