藍委：不是派田弘茂 就能解決兩岸關係
海基會董事長將由前外交部長田弘茂接任。民進黨立委陳亭妃說，田弘茂非常了解外交事務，可以勝任；國民黨立委黃昭順則說，兩岸關係不是派田弘茂就可以解決。
針對田弘茂將出任海基會董事長，民進黨立法院黨團書記長陳亭妃上午受訪時說，田弘茂對外交事務非常了解，也了解台灣與中國間是特殊國與國關係，運用外交手腕、了解兩岸之間不同的情誼，相信田弘茂可以勝任。
媒體問到，人選是對獨派讓步嗎？陳亭妃說，這是多猜想。她說，每個人選都是小英政府深思熟慮後的表達，並不是推哪個人選就是對那個派系妥協，應看重田弘茂的能力、專長與用心，希望田弘茂擔任海基會董事長，能促進兩岸的交流與關係。
民進黨立委黃偉哲則說，田弘茂的資歷、沉穩度，以及對國際情勢了解、過去經歷滿豐富的，對於比較保守時期的海基會，要勝任沒有問題，讓田弘茂去穩住海基會，是目前功能性考量。
對於田弘茂與陸委會主委張小月都是外交系統到陸委會、海基會，民進黨立委羅致政說，曾任國台辦主任的王毅也是中國外交系統出身，外交系統擅長溝通協調，如果外交系統不能擔任，那麼王毅也是出自外交系統，這根本不是該考量的話題。
國民黨立委黃昭順則說，兩岸關係不是派田弘茂就可以解決，而是兩岸關係的定調問題，蔡總統在就職說提到九二歷史，但兩岸關係到現在都是冰點，九二要怎麼說，蔡總統應該想出另外一套，否則不管派誰去都一樣。
國民黨團副書記長李彥秀表示，田弘茂的學經歷完備， 但田弘茂在陳水扁時代在護照上加註台灣，若用獨派的心態擔任海基會董事長，未來到底有沒有機會對兩岸溝通加分，「相信包括台商、行政院內部，大家心裡都很清楚」，這凸顯出蔡總統對於未來兩岸恢復官方交流，「無心也無力」。1050901
(中央社)
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