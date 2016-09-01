青島臉基尼回頭率高 中國大媽變成超人

我要評比

中國大陸山東省青島市近來出現「臉基尼6.0」版本，大媽泳衣上的龍、鳳、孔雀圖案令人驚艷，大媽們一字排開，就像超人，在海邊「回頭率」極高。

中新網今天報導，8月28日山東青島第一海水浴場海邊，有一群身穿連體臉基尼的青島大媽，每個人身上臉基尼都有不同圖案。這些大媽們一字排開，從後方看，就像是一群超人般。

陸媒形容，青島大媽的臉基尼已經更新到了第六代，可說是「臉基尼6.0」版本。

臉基尼（Facekini，或Face Kini）是游泳時使用的尼龍防曬頭套。這種頭套標榜能阻擋紫外線照射，2005年青島廠商曾少量生產，但直至2014年青島海水浴場「臉基尼大媽」現身後，才有了全球知名度。1050901

(中央社)