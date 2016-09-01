聖多美新總統卡瓦留 台灣人的公公
外交部長李大維將以總統特使身份率團參加友邦聖多美普林西比新任總統卡瓦留（Evaristo Carvalho）就職典禮，亞非司副司長鄭維表示，卡瓦留與台灣關係密切，曾經5度訪華，其子女都在台唸書，兒子主攻資訊博士，女兒則在念醫學碩士，卡瓦留的兒子也娶了台灣太太，並已經有子嗣。
李大維今天啟程前往聖多美普林西比參加新任總統就職典禮。鄭維指出，卡瓦留政治歷練豐富，曾任聖國總統府秘書長、聖國總理及國會議長，也是我國長期友人，此次會面李大維也將當面向卡瓦留提出邀請，歡迎他再度訪華。
李大維原本預計9月要出訪友邦布吉納法索進行，但因為要以特使身份參加就職典禮，原預計會在布吉納法索舉行的雙邊混合委員會，改由次長吳志中前往。
(中時)
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