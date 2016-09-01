壓榨世大運翻譯志工？柯：全民參與
世大運招募翻譯，挨批壓榨勞工，外語志工服勤4小時僅核發代金110元。台北市長柯文哲今天表示，這不僅是台北的世大運，更是台灣的世大運，規劃上還是以全民參與的態度，這除了是經費問題，也是對世大運的定位。
柯文哲說，世大運不僅是台北的世大運，更是台灣的世大運，規劃上還是以全民參與態度，來面對台灣最大規模運動會，不太像拿錢辦事的態度去辦理世大運，除了是經費問題，也是對世大運的定位，不像過去有活動辦下來花幾百億，每個都付錢。
他舉慈濟、佛光山等宗教團體為例，民眾去工作還要倒貼，卻做得高興快樂，世大運是激發台灣熱情的運動，不是政府每個活動都花錢雇人來做，辦到最後會非常形式化，這不是他所喜歡的。
(中時)
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