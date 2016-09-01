政務紛擾 鄭運鵬：國慶日總統府開放抓寶

立委鄭運鵬建議國慶日當天總統府開放讓寶可夢玩家抓寶。圖為103年國慶大會，三軍儀隊在總統府前表演。（報系資料照 趙雙傑攝）

總統府9月18日恢復開放參觀，綠委鄭運鵬今在臉書指出，據了解總統府寶可夢玩家的道館等級頗高，建議總統府開放參觀後，可舉辦抓寶大會，「輕鬆一下，不然從520到現在，政務紛擾，實在太嚴肅了！」鄭運鵬指出，聽說總統府內有很多等級很高的玩家，如果真的要辦的話，可以稱作「開放政府─總統府、行政院道館攻防戰」。

鄭運鵬受訪時說，他雖然沒在玩寶可夢，但聽聞玩家反應站在重慶南路口無法挑戰總統府內的道館，加上下月適逢國慶日，建議政府可以有比較輕鬆的行程，不妨開放民眾參觀總統府時，也能進去抓寶打怪。

(中時)