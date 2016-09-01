歐習會將談兩岸 外交部專案小組掌握

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外交部今天表示，美國總統與中國大陸領導人習近平將在進行「歐習會」談及兩岸關係，外交部已成立專案小組，持續與相關部會保持密切聯繫，密切掌握。

據媒體報導，歐巴馬即將在9月初赴中國大陸杭州參加G20峰會，美方官員已證實「歐習會」屆時將談及兩岸關係。

外交部上午說明，美國白宮國安會亞洲事務資深主任康達（Daniel Kritenbrink）及國務院亞太助卿羅素（Daniel Russell）8月30日在美國國務院「外籍記者中心」有關G20的簡報會回應媒體詢問時表示，若陸方提及台灣議題，歐巴馬總統將重申美方一貫政策及「台灣關係法」，並強調美方將鼓勵並促進兩岸關係穩健發展及支持拓展國際空間立場。

對此，外交部感謝美國行政部門資深官員在歐巴馬總統出訪前，重申美對台政策，特別具有意義，高度彰顯台美關係堅實友好。

目前外交部及駐美國代表處已就這次美國總統歐巴馬訪「中」成立專案小組，持續與相關部會保持密切聯繫，隨時掌握最新資訊，並密切注意後續相關發展。

外交部強調，近年台美互信堅強，溝通管道多元順暢，雙方持續在政治、經濟及安全等方面保持密切合作。與美方前已就這次「歐習會」進行密切聯繫，對於雙方討論的議題均有所掌握。1050901

(中央社)