尼伯特重創 知本森林遊樂區重新開放

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尼伯特颱風重創台東林務局知本森林遊樂區，經過1個多月的復建，即日起重新開放，至今年底門票有優惠。

尼伯特颱風17級瞬間陣風，重創知本森林遊樂區，尤其是樹木倒伏嚴重，數萬棵樹木受損，所幸鎮園之寶千根榕受損不嚴重。

林務局台東林管處表示，知本國家森林遊樂區受尼伯特颱風重創休園，園區在全面性整理及清潔後，今天上午7時起重新開放，至12月31日止，遊客可享假日80元、平日50元之入園門票優惠。

另外，台東林區管理處所管部分自然步道也因尼伯特颱風影響暫時封閉，目前除了綠島阿眉山步道尚未修復完成以及關山嶺山步道因南橫公路部分路段施工仍持續封閉外，其餘步道於1日起重新開放。

台東林區管理處長劉瓊蓮提醒民眾，近日台東地區偶有局部陣雨，民眾於園區及步道遊憩健行時，請多加留意雨後步道濕滑，以保障旅遊安全。相關旅遊諮詢，請於上班時間電洽089-510961或089-345493查詢。1050901

(中央社)