出席橋頭地院揭幕 賴浩敏自嘲暫下不了台

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司法院長賴浩敏今天上午出席橋頭地方法院開幕典禮暨新任院長就職典禮時說，他一度擔心9月1日前職離，沒機會來參加，但因暫時下不了台，很意外，也很高興還有機會恭逢其盛。

賴浩敏想起4年半前到這裡主持開工大典，歷經10餘年構想、研議、籌畫、興建，欣見結合綠能及美觀的橋頭地院落成啟用。他並期許，未來司法更乾淨、專業有效率，好贏得人民信賴。

賴浩敏隨後與高市議長康裕成及多名立委為橋頭地院剪綵揭牌。

法務部長邱太三上午也為橋頭地檢署揭牌，高市副市長許立明等人到場觀禮。

另外，設在橋頭地院內的橋頭新市鎮郵局稍早也開幕，中華郵政公司董事長翁文祺前往揭幕說，這個郵局成立是應業務需要，希望便利橋頭地院及地檢署並提供附近顧客用郵，並帶動橋頭新市鎮經濟活絡，歡迎舊雨新知多加利用。1050901

(中央社)