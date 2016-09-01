YouBike系統異常 台中96站修復

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全國YouBike系統8月31日凌晨發生異常，台中iBike系統也受到影響，市府今天說，全市100站已修復96站，預計上午可全數修復完畢。

8月31日凌晨全國YouBike系統異常，台中iBike系統也受到影響，台中市政府交通局表示，經人工逐站搶修，全市100站iBike已完成96站修復，剩餘4站也正積極檢測維修中，預計上午全數修復完畢。

市府交通局表示，昨天凌晨全國YouBike系統進行例行維護更新時，由於遠端自動化派版更新場站車柱軟體失敗，造成控制器異常無法使用，台中iBike系統也受到影響，需要以人工方式到每個場站現場逐一檢測，讓系統更新恢復。

交通局指出，在人員積極搶修下，目前全市100個iBike站點，截至目前已完成96站修復，剩餘的4站也將盡快檢修完畢，預計上午可全數修復完成。待全數搶修完畢，交通局將再另行公告訊息，造成不便，敬請見諒。1050901

(中央社)