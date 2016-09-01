秋節國道首日車最多 上看275萬輛次

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交通部今天公布中秋節假期疏運措施，國道部分車流量以15日最多，預估可達275萬輛次。

高速公路局預估，中秋節4天連續假期，國道車流量比4天端午節連假期增加約5%，15日假期第1天約275萬輛次，其次是第2天265萬輛次、第3天260萬輛次、250萬輛次。

今年中秋節假期，國道夜間免收費，實施時段為前一晚11時至當天清晨6時。

其他措施，還包括，收費時段單一費率，取消每天20公里優惠里程及長途折扣，並在國道3號「新竹系統至燕巢系統」採單一費率8折收費。

另國1及國5都有高乘載管制，國1封閉部分入口匝道。1050901

(中央社)