票選 宋仲基 最想一起吃飯明星伴侶
南韓知名電飯煲品牌「酷晨」（CUCHEN） 公司針對350名一般民眾進行了題為「最想一起吃飯的明星伴侶」的問卷調查，宋仲基以36%的得票率榮登榜首。
南韓「體育朝鮮」報導，這項調查中，朴信惠排名第2、馬東錫名列第3。
據報導，近幾年，南韓年輕人當中開始出現大量的「獨食族」，顧名思義，所謂「獨食族」就是因各種原因，經常一個人吃飯的族群，受到社會各界的關注。
正因如此，酷晨進行的這一評選也引來了眾多人的熱議，紛紛表示，「希望酷晨聯繫宋仲基的經紀公司，抽中一個人和他一起用餐」、「哇，與宋仲基面對面坐著就很幸福了，不吃飯也行啊」、「我想跟朴女神一起吃飯」等。1050901
(中央社)
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