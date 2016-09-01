摩斯推季節限定商品「手作法式三明治-煙燻牛肉」

我要評比

(圖一)發表會現場摩斯員工示範製作「手作法式三明治-煙燻牛肉」，厚片吐司搭配蛋液煎成金黃色，佐以四種新鮮蔬菜及煙燻口味紐西蘭牛胸肉。(徐力剛攝)

(圖二)「手作法式三明治-煙燻牛肉」，即日起於摩斯各店季節限定販售，單點70元／套餐90元。(圖片提供／摩斯漢堡)

摩斯漢堡今日召開新品發表會，推出季節限定早餐「手作法式三明治-煙燻牛肉」。此款三明治使用1.8公分厚片土司，雙面沾附特製蛋液煎製，搭配櫸木煙燻風味牛肉，與先前產品不同的是特別選用青生菜、萵苣、紅蘿蔔、紫高麗菜四款蔬菜，即日起季節限定販售。

現場民眾林先生表示，自己每周約3至4天會選擇摩斯漢堡作為早餐，幾乎店內所有品項早餐都吃過，今天品嚐新推出的法式煙燻牛肉三明治口感很好，生菜種類多也鮮脆，會推薦朋友來摩斯品嚐新商品。

(中時)