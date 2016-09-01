府公布提名許宗力與蔡烱燉為司法院正副院長

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副總統陳建仁主持「司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」。（陳信翰攝）

公布總統蔡英文提名前大法官許宗力（左）與最高法院法官蔡烱燉（右）為司法院正副院長。（陳信翰攝）

副總統陳建仁主持「司法院正、副院長及大法官被提名人介紹記者會」，公布總統蔡英文提名前大法官許宗力與最高法院法官蔡烱燉為司法院正副院長。

陳建仁在記者會中並宣布5位大法官被提名人，分別是台灣大學法律學院教授黃昭元、台大法律學院院長詹森林、嘉義大學教授許志雄、民間司法改革基金會前董事長黃瑞明與司法院副秘書長張瓊文。

(中時)