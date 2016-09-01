MLB》王建民掛傷號 經紀人：傷勢不嚴重

王建民對老東家洋基中繼2局無失分，可惜隔天就被放入傷兵名單。（路透）

王建民因為右肱二頭肌肌腱發炎，在今天被皇家隊放入15日傷兵名單。經紀人張嘉元透露，建仔的傷勢並不嚴重，只需要休息和接受治療即可。不過例行賽畢竟已接近尾聲，建仔本季還能否回到大聯盟投手丘，張嘉元只能說「希望可以」。

經紀公司透露，建仔昨對洋基投完6局上後，熱身準備投第7局時，就覺得肩膀「怪怪的」。投完該局退場後接受治療，今在球隊的安排下接受詳細檢查，幸好傷勢並不嚴重。

建仔本季在皇家牛棚的最大功能，就是幫忙分擔投球局數，特別是在一些贏面已經不大的比賽中，可以避免消耗主力投手。但9月進入擴編階段，如果單純只需要分擔局數，教練團會有很多選擇，也成為建仔季末會否歸隊的變數。

(中時電子報)