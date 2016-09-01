莫拉克風災重創 吳敦義赴小林社區為師生打氣

前副總統吳敦義與小林國小全校師生大合照留念。（林雅惠攝）

甲仙區小林國小今天開學日，前副總統吳敦義上午特地到學校為師生加油打氣與小朋友互動及致贈小禮物，並到五里埔小林社區進行關懷，這是他520卸任後第一次重新踏上莫拉克颱風受傷損失最嚴重的小林村，允諾未來有需要他的地方，一定全力以赴義無反顧，讓台灣更進步向前走。

吳敦義今天上午9點50分在高市議員陳麗娜、劉馨正、小林國小校務發展顧問曹桓榮等人陪同下，參加小林國小開學典禮，受到全體師生熱情歡迎，吳敦義帶來小禮物分送給全校教職員生及贈送小朋友彩色筆，同時致贈5萬元供校方使用，家長會長以當地特產薑黃粉回贈吳副總統，校長方文慧代表師生感謝吳前副總統擔任行政院長時對重建工程的付出與貢獻。

方文慧校長說，小林國小在莫拉克風災受創，學生只好暫借甲仙國小上課，後來經時任行政院長的吳敦義指示重建會出面協調紅十字會與TVBS基金會，由兩單位協助小林國小重建，於2012年11月動工歷時2年完成，總經費為1.2億元。

參訪小林國小後，吳敦義由小林社區發展協會理事長劉秋田等人陪同轉往小林社區訪視，關心居民工作與生活情形及參觀小林文物館，並至社區信仰中心北極殿上香祈福，也至平埔族的公廨向阿立祖致敬。

小林社區近來自製以百香果為內餡的百福餅，計畫發展成特色商品，社區民眾請吳敦義品嚐及當場邀請他代言，吳敦義說，百福餅酸酸甜甜可口好吃，希望國人多多購買。

(中時)