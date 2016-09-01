疑將身障女棄家中餓死 關鍵母親落網

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疑似遺棄重度身障女兒致死的高婦，昨晚在台中落網。（徐養齡翻攝）

新竹市高姓婦人患有重度身障的26歲女兒，日前疑似遭遺棄屋內活活餓死，高婦及女兒生父失聯多時，上月31日分別在台中、新竹落網，不過兩人皆否認惡意遺棄，互相推諉責任，全案依遺棄致死罪嫌送辦。

警方指出，46歲高婦當年與50歲同居人劉男生下女兒後，便由高婦獨自照顧女兒，劉男負擔部分生活費，女兒因身障無法自理生活，高婦疑似不堪負擔長期照顧，7月29日曾傳簡訊給劉，指「要離開了」，上月5日女兒被發現陳屍租屋處，遺體腐臭腫脹。

不過劉男向警方辯稱，他從未接到過高女的簡訊，否認遺棄女兒，全案陷入羅生門。

(中時)