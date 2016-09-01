印度總理訪越 將簽署巡邏船供應合約
應越南總理阮春福邀請，印度總理莫迪將自2日起訪問越南2天，雙方將藉此完成由印方提供越方4艘巡邏船合約的簽署相關作業，合約價值為1億美元。
越南媒體報導，印度駐越南大使館日前舉行有關莫迪（Narendra Modi）訪越的記者會，印度駐越南大使哈里什（Parvathaneni Harish）在會上作了以上表示。
哈里什表示，莫迪訪越將有助加強越印友好密切傳統關係，增進兩國和兩國人民互相信任與了解。
訪越期間，莫迪除了與阮春福舉行會談外，還分別會見越共中央總書記阮富仲、越南國會主席阮氏金銀等。雙方將簽署有關科技、資訊、經濟、文化與國防安全等領域的合作協議。
報導說，這是莫迪上任總理後首次訪問越南，也是2001年至今首位訪問越南的印度總理。莫迪此訪在越印兩國將於明年慶祝建交45週年及建立戰略合作夥伴關係10週年的背景下進行，具有重要意義。
印度總統穆克吉（Pranab Kumar Mukherjee）2014年9月訪越時，雙方已簽署巡邏船供應備忘錄，強調國防合作是越印兩國關係的支柱之一。
據報導，這些巡邏船長度37公尺、寬度10公尺、排水量140噸，主要用於近岸海域巡邏。1050901
(中央社)
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