吞百顆安眠藥 男子反悔求救
嘉義市1名男子因工作不順心，竟吞食100多顆安眠藥企圖尋短，後來又反悔，跑到派出所求救，在值班員警面前倒下，由警方緊急送醫。
警方表示，這名男子走進派出所時，身體搖搖晃晃，就在警員面前倒地不起；當時正在交班的2名員警，原以為男子是不勝酒力而醉倒，卻未聞到酒味。
員警發現不對勁，於是詢問男子是否有服食藥物？這名男子才回答，已服食100多顆安眠藥意圖尋短，後來心生悔意，才跑到派出所求救。
處理員警立即通報消防隊派員救護，並持續與男子對話，用盡辦法讓他保持清醒，並協助救護人員送醫急救。
由於男子已無力說明自己住址及親人電話，所幸警方從他身上取得就醫紀錄，並在就醫紀錄上得知他的父親電話，經多次連繫後，終於通知到男子父親前往醫院照顧。
警方表示，男子經急救後，已脫離險境，他的父親對警方迅速處理，表示非常感激；若非搶救得宜，後果將不堪設想。
對此，警方表示，天下只有過不去的心情，沒有過不去的難關，遇到困難時，應尋找親友的慰藉，抒發壓抑的心情，請民眾請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1050901
(中央社)
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