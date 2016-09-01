國際賽事舉標語遭搶 體育署：將建SOP
靜宜大學學生持標語在亞洲盃青棒賽觀眾席遭搶奪毀損，體育署副署長林哲宏對此表達遺憾，未來會在場外設置專區表達訴求，並建立SOP流程。
媒體報導，台中洲際棒球場昨天舉行亞洲青棒台、日賽事，一群靜宜大學學生在觀眾席手持「台灣就是台灣，Taiwan is not Chinese Taipei」的布條加油，卻遭到棒協工作人員搶奪毀損，目前靜宜大學同學們已委任律師，預計在今天下午2時提告，但撕毀者也回應不排除提告。
民進黨立委黃國書、張廖萬堅上午在立法院召開記者會，邀林哲宏出席。
張廖萬堅說，學生舉標語並不影響他人觀賽的權益，希望不要太過於強勢作為，很容易引起球迷的不滿，尤其台灣還是這次賽事的主辦單位。
黃國書說，棒協的作法，傷了球迷的心。
林哲宏對於發生這樣的事件表達遺憾。他說，一早已經與棒協聯繫上，棒協與台中市政府協調結果，未來要表達不同訴求，在場外入口處旁設置專區表達訴求，這是避免糾紛困擾、符合國際規範、符合現況的作法。
他說，未來體育署會建立如何處理相關問題的標準作業程序（SOP），不只棒協、包括其他協會都適用，未來體育署會積極處理。1050901
(中央社)
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