張志軍：兩會復談關鍵是政治基礎不是人

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針對前外交部長田弘茂將接掌海基會，大陸國台辦主任張志軍今天說，兩岸兩會要恢復商談機制，須確認「九二共識」這個共同政治基礎，所以關鍵是授權商談的政治基礎，而不是人。

中國大陸國務院台灣事務辦公室主任張志軍是在參加第22屆「魯台經貿洽談會」的「兩岸合作創新論壇」後接受媒體訪問時，作上述表示。

張志軍說，大陸海峽兩岸關係協會與海峽交流基金會如果要恢復商談的機制化，必須要確認「九二共識」這樣一個共同政治基礎，並由「當局授權」。

他表示，建議大家去看看2008年5月26日，海基會向大陸海協會發來的函件，以及3天之後海協會的覆函。內容都明確提到，是在「九二共識」的基礎上重新恢復商談。

張志軍說，所以「問題的關鍵是政治基礎、是授權商談的政治基礎，而不是人」。1050901

(中央社)