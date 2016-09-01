免費USB充電 新加坡搭公車超方便

新加坡搭公車超方便，公車族從今天起能夠在新加坡地鐵有限公司（SMRT）經營的部分公車上，使用免費配置的USB插槽，為手機等行動裝置配備充電，不受無電可充之苦。

一般人即使擁有行動電源，仍可能因電源耗盡而無法傳送各種資訊，因此，新加坡陸路交通管理局和新加坡地鐵有限公司今天起在10輛公車上安裝USB插槽，無異是行動裝置使用者的一大福音。

值得注意的是，搭公車使用USB插槽，並不需要額外收費，完全免費，但乘客仍要自備充電用的接線。

新加坡陸交局今年10月起，也會在其他的137輛公車安裝USB插槽。1050901

(中央社)