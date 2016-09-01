秋節國道嚴格管控 國1國3國5高乘載

我要評比

交通部今天公布中秋節假期疏運措施，國道除夜間免收費外，國道1號、3號與5號都有高乘載管制。

高速公路局說，國1高乘載為假期第1天，9月15日上午7時至中午12時，國1南下內湖至頭份；國3南下木柵至香山。

國5為4天假期都有高乘載，9月15日、16日為上午7時至中午12時，南下南港系統至坪林；9月17日、18日下午3時至晚上8時，北上蘇澳至頭城。

另國5北上宜蘭頭城路肩，將機動開放大客車通行，並在終點配合主線儀控管制，降低大客車匯入主線的衝突。1050901

(中央社)