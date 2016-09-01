獲提名司法院長 許宗力：無違憲疑慮

司法院長被提名人許宗力1日在總統府記者會表示，他大法官已卸任5年，不是連任，再任沒有違憲疑慮，經過考慮決定接受司法院長提名。中央社記者徐肇昌攝 105年9月1日

司法院長被提名人許宗力今天在總統府記者會表示，他大法官已卸任5年，不是連任，再任沒有違憲疑慮，經過考慮決定接受司法院長提名。

許宗力說，面對外界質疑，他始料未及，感到沮喪，但沒有影響他對再任沒有違憲的確信，如果要禁止再任就修憲。

總統蔡英文提名台大法律系教授許宗力、最高法院法官蔡(火冏)燉為司法院正副院長人選，不過遭外界質疑許宗力曾任大法官，任期已滿，若再提名他恐有違憲之虞許宗力今天首度對此提出說明。1050901

(中央社)