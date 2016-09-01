食品廣告誇大 侯佩岑代言挺立挨罰

中秋節腳步近，保健食品廣告強力放送。食藥署1日表示，今年截至8月針對健康食品廣告已開罰7000多萬元，包括藝人侯佩岑代言的「挺立」（圖）等多項產品因廣告誇大、宣稱療效等挨罰。中央社記者張茗喧攝 105年9月1日

中秋節腳步近，保健食品廣告強力放送。食藥署今天說，今年截至8月針對健康食品廣告已開罰7000多萬元，包括藝人侯佩岑代言的「挺立」等多項產品因廣告誇大、宣稱療效等挨罰。

「骨質流失像坐雲霄飛車，有效延緩鈣質流失」、「改善酸性體質，酸性體質促使細胞癌化加速生長」、「眼鏡又要拿去配了喔！葉黃素口含錠，記得隨時帶在身上」、「預防退化性關節炎、舒緩疼痛」等看似神奇又有效的廣告詞，其實都已經違規觸法。

衛福部食藥署統計，今年1至8月衛生機關共開立1094件違規食品廣告裁處書，開罰超過新台幣7592萬元，其中網路廣告占50%、電視25.2%、電台24.8%，相較去年同期開罰的6681萬元、高出近12%。

食藥署企劃及科技管理組代理組長遲蘭慧今天表示，保健食品常被子女作為中秋節孝敬長輩的伴手禮，但近期稽查相關廣告卻發現有多件健康食品違規，包括藝人侯佩岑代言的「挺立鈣強化錠」以及藝人陳美鳳代言的「國安葉黃素口含錠」等都挨罰。

遲蘭慧說，統計發現，中秋節禮品中以「鈣質」、「酵素」、「葉黃素」、「葡萄糖胺」、「燕窩」及「綜合穀粉」等產品最常違規，不僅用誇張廣告詞吸引人，甚至宣稱可改善視力、紓緩疼痛等，都是違法廣告詞。

食藥署呼籲，凡是廣告內容太神奇、太吸引人，甚至宣稱可治療疾病者，都可能有誇大不實嫌疑，違反「食品安全衛生管理法」可開罰4萬至400萬元。

食藥署提醒，民眾如有發現疑似違規廣告，可撥打全國食品安全專線1919，按1提出檢舉；如有因違規廣告而衍生退費、換貨等消費爭議，可按3轉接至各縣市消保中心，由專人提供服務，以維護自身權益。1050901

(中央社)