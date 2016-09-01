肩痛無法舉手 7旬嬤也會得五十肩
阿嬤左肩痛了幾個月，近來手更是無法舉高，晚上痛到睡不著，被檢出罹患五十肩；阿嬤吃驚地說，她70多歲了，五十肩不是50多歲的病嗎？
衛福部台南醫院骨科醫師沈（木百）銓指出，阿嬤左肩痛，原以為只是不小心扭傷，休息幾天就會好，哪知愈來愈痛，忍了幾個月，不只沒有好轉，反而愈來愈痛，最後只要動到肩關節就痛。
阿嬤就醫時，被檢出左肩僵硬，左手不只無法舉到最高，摸背也很困難，有些地方一壓就痛到受不了，確認罹患五十肩。
沈（木百）銓表示，肩關節是人體活動度最大的關節，肩部不適和疼痛是很常見的，原因很多，包括旋轉肌群發炎、破裂，肩峰下滑液囊炎、五十肩、二頭肌腱炎、鈣化性肌腱炎、肩部創傷骨折、脫臼，關節炎等。另有些特殊狀況，例如頸椎病變或類風溼性關節炎等，也可能引起肩痛。
治療肩痛的目的在於解除疼痛、恢復功能，休息、冷熱敷、吃止痛藥，多數可得到緩解。若痛得非常厲害，可打類固醇或玻尿酸緩解疼痛。如罹患五十肩，就需要復健或手術幫助恢復，中醫、推拿和針灸也是另一種助力。
預防重於治療，肩膀稍有不適就要注意，免得像阿嬤一樣，拖久了，可能會惡化到不敢動、後來就不能動，變成冰凍肩，也就是俗稱的五十肩。但五十肩不是絕症，就算不治療，一段時間後也會痊癒，只是可能會困擾當事人很久，平均時間是兩年半。1050901
(中央社)
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