外交部:努力爭取會員國支持參與ICAO

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外交部今天表示，政府參與國際組織並非仰賴單一會員態度，對即將舉行的國際民航組織（ICAO）大會，外交部努力爭取所有會員國的支持，「這個工作持續進行中」。

據媒體報導，9月27日登場的ICAO大會，陸方已確定不會邀請台灣出席；另外，有媒體今天上午在外交部例行記者會詢問，針對前外長田弘茂將出任海基會董事長，這個人事是否會影響中國大陸對我們參與ICAO的態度？

外交部發言人王珮玲說，「我看不出來有什麼太直接關係」。

王珮玲說明，「對於參與ICAO案，政府透過公開談話以及陸委會相關單位的表述，相信陸方應了解我們的立場」。

她進一步指出，國際參與並非仰賴單一會員態度，外交部一向是努力爭取所有會員國的瞭解及支持，這個工作持續進行。而ICAO是聯合國體系，政府希望以尊嚴務實及專業角度，能夠有意義的貢獻參加 。1050901

(中央社)