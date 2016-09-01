故宮8月參觀人次 比去年同期少7萬

過去人滿為患的國立故宮博物院，如今團客減少，散客較多。故宮副院長何傳馨1日表示，今年8月故宮參觀人次39萬，去年8月46萬。參觀數減少和陸客銳減是否有關，故宮沒回應。中央社記者裴禛攝 105年9月1日

過去人滿為患的國立故宮博物院，如今團客減少，散客較多。故宮副院長何傳馨今天說，今年8月故宮參觀人次39萬，去年8月46萬。參觀數減少和陸客銳減是否有關，故宮沒回應。

故宮今天起至12月1日有限度開放展場內攝影、拍照，而從今天起至2017年8月，故宮也試辦下午4時30分後，民眾憑身分證免費入場參觀。

何傳馨表示，依照過去經驗，暑假結束後來客人數會減少，今年8月參觀人次39萬，同期去年8月參觀人次則是46萬，今年7月參觀人次41萬，去年7月則是43萬。

今年7月、8月參觀人次和去年同期相比，7月參觀人次比去年少了2萬，8月則是比去年少了7萬，故宮參觀人次大幅下滑，是否和陸客來台人數減少有關？何傳馨則沒有正面回應。1050901

(中央社)