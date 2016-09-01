世大運志工遭批血汗 柯文哲：全民參與
台北市政府的世大運外語志工遭批血汗，市長柯文哲今天表示，世大運是台灣的世大運，用全民參與的態度來辦，而非拿錢辦事。慈濟、佛光山等宗教志工，工作還倒貼，也做的很快樂。
媒體報導，青年勞動九五聯盟昨天批評，北市府為世界大學運動會擬招募1500多名外語志工，從事翻譯、司儀等業務，卻不給酬勞，相當血汗；另質疑北市府委託代理多益英語測驗的忠欣公司招募志工，要求未達外語成績門檻者先付費測驗，涉嫌圖利廠商。
柯文哲上午出席「台北市致力城市創新」記者會，會後受訪時表示，世大運不僅是台北的世大運，更是台灣的世大運，面對台灣要舉辦的最大規模運動會，是用全民熱情參與的概念來辦，而不是拿錢辦事的態度來辦。
柯文哲說，招募志工第一點當然是經費上的問題，第二點也是定位，不要花幾百億去辦，要讓大家來參與。像是慈濟、佛光山等宗教團體的志工，「去工作還倒貼」，但做的很快樂，拿錢做事反而還做得不太好。
柯文哲重申，世大運是台灣的世大運，是全民參與、激發熱情的運動，不是政府每個活動都要花錢僱人來做，辦到最後會很形式化，不是他喜歡的。1050901
(中央社)
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