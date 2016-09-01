孝親買屋竟違法 陳昭榮坦率認違建

陳昭榮在宜蘭農舍旁增添建築物，被疑違建，他坦承不諱，表示是用來擺父親的遺物，但也表示引起鄰里不快會盡速處理。(翻攝自facebook)

本土劇紅星陳昭榮。(中時資料照片)

「本土劇一哥」陳昭榮，前年花了2000萬在宜蘭三星鄉購置300坪土地並蓋屋，為的是將父母從花蓮接上來就近照顧，覺得三星鄉跟花蓮老家一樣好山好水好空氣，適應容易又有助於養病，沒想到老爸仍不幸在今年4月過世，接著竟被爆料在宜蘭那塊地不斷違建，陳昭榮得知後坦承有此事，但表示那不是蓋來居住，而是放爸爸遺物的倉庫。

據《蘋果日報》報導，陳昭榮當初為了讓爸爸方便到台北就醫，因此在清幽的宜蘭購置土地蓋屋裝修，接父母北上居住，雖陳爸爸今年4月不敵病魔過世，但陳昭榮工作空檔仍會抽空去陪媽媽，也種種樹、做些木頭加工當興趣，但前天有民眾爆料，表示陳昭榮宜蘭的家屬於農舍，但卻不斷增建房舍，疑似違建，而蘋果記者實際探查，也發現主屋側邊有正在施工的兩層樓結構體，工班不斷運水泥施工，陳昭榮也在場，一下幫忙灑水散熱，一下跟鄰居聊天，還親自跟施工人員仔細討論，相當用心。

後現場詢問了陳昭榮有關被舉報違建一事，他尷尬了一下，之後坦承：「就農舍的角度而言，它的確是違建，但這只是我蓋來放父親遺物的倉庫」，但透露只是暫時，明年會另找地方保存，也很有誠意表示違建就違建，做錯了就改，引發鄰居不快的話，必定會趕快處理，而宜蘭縣政府建設處使用管理科科長則表示還沒收到處份的公文，陳昭榮的土地是在2013年申請建農舍的，認為是否違建，「不能單就農舍照片外觀來判定是否違建，這樣對住戶不公平，一定要到現場勘查」。

(中時電子報)