孝親買屋竟違法 陳昭榮坦率認違建
「本土劇一哥」陳昭榮，前年花了2000萬在宜蘭三星鄉購置300坪土地並蓋屋，為的是將父母從花蓮接上來就近照顧，覺得三星鄉跟花蓮老家一樣好山好水好空氣，適應容易又有助於養病，沒想到老爸仍不幸在今年4月過世，接著竟被爆料在宜蘭那塊地不斷違建，陳昭榮得知後坦承有此事，但表示那不是蓋來居住，而是放爸爸遺物的倉庫。
據《蘋果日報》報導，陳昭榮當初為了讓爸爸方便到台北就醫，因此在清幽的宜蘭購置土地蓋屋裝修，接父母北上居住，雖陳爸爸今年4月不敵病魔過世，但陳昭榮工作空檔仍會抽空去陪媽媽，也種種樹、做些木頭加工當興趣，但前天有民眾爆料，表示陳昭榮宜蘭的家屬於農舍，但卻不斷增建房舍，疑似違建，而蘋果記者實際探查，也發現主屋側邊有正在施工的兩層樓結構體，工班不斷運水泥施工，陳昭榮也在場，一下幫忙灑水散熱，一下跟鄰居聊天，還親自跟施工人員仔細討論，相當用心。
後現場詢問了陳昭榮有關被舉報違建一事，他尷尬了一下，之後坦承：「就農舍的角度而言，它的確是違建，但這只是我蓋來放父親遺物的倉庫」，但透露只是暫時，明年會另找地方保存，也很有誠意表示違建就違建，做錯了就改，引發鄰居不快的話，必定會趕快處理，而宜蘭縣政府建設處使用管理科科長則表示還沒收到處份的公文，陳昭榮的土地是在2013年申請建農舍的，認為是否違建，「不能單就農舍照片外觀來判定是否違建，這樣對住戶不公平，一定要到現場勘查」。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。